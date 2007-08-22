Dernières actus
Publié le Jeudi 4 septembre 2025
Ale Abbey sort le 17 Septembre
Bâtissez et agrandissez votre monastère dans Ale Abbey !Ale Abbey, le jeu de gestion de brasserie médiévale développé par Hammer & Ravens et édité par Shiro Unlimited, sort de son accès anticipé pour lancer sa version 1.0 le 17 septembre 2025 sur Steam.
Votre brasserie ne chômera pas avec le nouveau contenu de la version 1.0, qui inclut des événements mondiaux et de nouvelles tâches. Vous pourrez aussi pénétrer dans quatre marchés, dont la Capitale. Débloquez et maîtrisez huit nouveaux styles de bière pour participer à la Competition League, où seules les meilleures bières remporteront des prix et des objets à débloquer.
Grâce à la nouvelle salle du Contemplarium, vous pourrez accorder une pause bien méritée à vos moines pour qu'ils se reposent et rechargent leurs batteries. Débloquez de nouveaux meubles et équipements, comme les Fresques et les déshumidificateurs de cave, qui donneront une nouvelle tournure à votre bière !
Atteignez l'illumination en apprenant les arts sacrés du brassage, de la gestion de monastère et des arrangements commerciaux. Gérez une entreprise lucrative avec des ressources clés, comme une bibliothèque pour créer des formules parfaites et de faire de la recherche et du développement. Vendez de la bière sur les marchés et aidez la communauté pour gagner gloire et fortune.
