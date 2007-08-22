DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 12 aoÃ»t 2025 Ã 12:00:00 par ClÃ©mentine Carrasqueira
(TEST) Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?
Un pt'it onlyfan ?Alors, on peut parler de la promos du film. Comme on le sait tous, un Onlyfan a été créé. Au cas où certains auraient loupé la nouvelle, on peut y voir un super caleçon rose. Bon, chacun ses goûts évidemment moi je suis plus team freegun canard mais bref.
Même si les caleçons c'est bien sympa et confort, on a toujours du mal à en trouver de biens pour la morphologie féminine. On retrouve une large variété de strings, de tanga, de culottes et j'en passe mais ça fait beaucoup d'incomfort pour une partie de la population qui a ses règles une fois par mois. Vous avez déjà saigné avec une serviette hygénique dans le string ? Bah non déjà parce que ça rentre pas et en plus parce qu'on en fou partout. Alors qu'avec un boser adapté ce serait le feu. Heureusement quelques modèles existent mais bon ça reste cher et compliqué d'en trouver. Une solution est peut être juste les culottes menstruelles. Je n'en ai jamais essayé et pour cause 40€ les 3. C'est super cher et même si c'est rentable dans le temps ces culottes ne tiennent pas toute une vie. Et ne me parler pas de tampons, avec toute la chimie qu'il y a dedans on pourrait entrer à Tchernobyl sans avoir d'effet secondaire. Il faut vraiment que la police des slips passe par là pour réguler un peu ces bêtises.
Bref les culottes et slip c'est bien sympa mais peut être qu'il faudrait passer au test non ?
