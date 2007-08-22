DerniÃ¨res actus
Publié le Mardi 12 août 2025 à 10:45:00
ENDLESS Legend 2 arrive en Septembre
La rÃ¨gle est simple, soyez plus intelligent ! Bonne chance !Hooded Horse et Amplitude Studios ont annoncé que la démo jouable d'ENDLESS Legend 2 est désormais disponible sur Steam. Le jeu complet sera en accès anticipé le 22 Septembre 2025.
Dans ENDLESS Legend 2, un jeu de stratégie fantastique, vous dirigez diverses factions pour bâtir de vastes empires et mener des guerres sur une planète océanique menacée de destruction. Des événements cataclysmiques ont bouleversé le monde, qui évolue constamment, ouvrant de nouvelles opportunités d'exploration et de conquête.
Votre mission est d'établir de grandes villes pour asseoir votre influence et développer votre économie. Levez des armées et menez des combats tactiques au tour par tour pour dominer le monde. Aventurez-vous ensuite dans l'inconnu afin de découvrir les sombres secrets qui se cachent au cœur de la planète.
Que vous commandiez de vaillants guerriers venus des étoiles ou une ruche extraterrestre guidée par l'instinct, ENDLESS Legend 2 vous propose de diriger des factions aux philosophies, histoires et capacités uniques. Chaque faction possède des caractéristiques qui lui sont propres en matière de combat, de commerce, de construction ou de diplomatie. À vous de trouver la stratégie et le style de jeu adaptés pour exploiter leurs forces et compenser leurs faiblesses.
Dans cet univers en constante évolution, la survie de votre empire dépendra de sa capacité à s'adapter. En partant d'une seule ville, vous devrez vous étendre en tenant compte des forces et des faiblesses de votre faction, tout en vous adaptant aux événements réguliers comme les moussons et les marées. Construisez des quartiers autour de vos villes, exploitez les ressources stratégiques de l'environnement et développez vos capacités technologiques et industrielles pour asseoir votre puissance.
Au cœur de ce monde océanique autrefois paisible, un mystère ancestral et une puissance antique se cachent dans l'obscurité. Vous pouvez choisir de prendre le contrôle de la planète par la guerre, de remporter la victoire grâce à la diplomatie et au progrès technologique, d'accomplir des quêtes pour changer le cours de l'histoire, ou de vous fier à vos héros pour écrire la légende de votre peuple.
À vous de choisir votre voie : serez-vous un conquérant implacable ou un bâtisseur éclairé ? Un diplomate rusé ou un monstre sanguinaire ? Allez-vous restaurer l'harmonie en vous inspirant des légendes passées, ou créerez-vous votre propre histoire en défiant le destin de votre faction ?
