Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film

Publié le Mercredi 23 juillet 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

I herald his beginning, I herald your end. I herald… Galactus.

Les 4 Fantastiques : Premier Pas a été une aventure pour moi. Déjà, c'était un film que j'attendais pour son esthétisme et sa bande-son qui m'a attiré énormément. Ensuite, honnêtement, je ne devais pas faire ce stage, mais bon, en première année aucun studio ne veut de vous, donc Cedric a gentiment accepté de me prendre. Grâce à ce stage, j'ai eu l'opportunité d'aller à un événement de presse pour poser des questions aux acteurs !J'ai donc été à l'Espace Niemeyer (qui a d'ailleurs inspiré l'esthétisme du film) voir et participer à un questions-réponses avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach. J'ai rencontré plein de gens que je connaissais aussi, des théoriciens de l'univers Marvel, des créateurs de contenus, d'autres journalistes dont je lis certains articles. C'était fou, sans parler des 20 minutes d'images du film que j'ai vu dans le plus grand des secrets 4 jours avant.Du 4 au 23 juillet, ma vie a tourné autour de Gamalive et des 4 Fantastiques, j'ai parlé avec Pedro Pascal, j'ai été l'un des premiers au monde à voir un film Marvel, moi jeune étudiant de 19 ans, invité par Marvel (indirectement) pour voir leur film en avant-première, c'est fou.Par conséquent, je voudrais remercier Cedric, pour m'avoir pris en stage et permis de vivre toutes ces expériences et Clémentine pour m'avoir laissé la place pour la journée presse, merci encore.Parlons du film maintenant, il est coloré, prenant, beau visuellement, j'en parle plus en détail ici :