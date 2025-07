Drakantos démarre sa bêta fermée

Publié le Mercredi 23 juillet 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Bouillie de pixels

Drakantos, développé par Wingeon Games, est un MMORPG free-to-play avec un style pixel art.Le jeu se déroule dans le monde d'Eldras, vivant par des cinématiques et un style pixel art nostalgique. Avec plus de 20 héros jouables, le monde ouvert, rempli de 160 ennemis différent, de secret à découvrir et de 200 familiers et montures, saura émerveiller les joueurs.Depuis la taverne de la Guilde des Aventuriers, les joueurs pourront se lancer dans l'exploration, de donjon, inspirés des jeux de donjons classiques, et explorer plus de 100 donjons fait à la main.La bêta fermée débutera le 25 juillet à 15 h. Elle se terminera le 27 juillet. Le jeu est disponible sur Steam