(Critique) Dangerous Animals

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Talin. Talin. Tatin Tatin Tatin Tatin

est un film d’horreur et de survie, réalisé par Sean Byrne avec Nick Lepard au scénario. Il raconte l’histoire de Zéphyr (Hassie Harrison), une surfeuse enlevée et séquestrée par un tueur en série s’appelant Tucker (Jai Courtney) qui a une particularité : il a une obsession pour les requins.En vérité les requins c'est des animaux super mignons. Il y en a pleins et de pleins de sortes et on a plus de chance de mourir d'une noix de coco que de cet animal. Si un requin vous approche un peu trop ( par curiosité), vous pouvez le rediriger en poussant le bout de sons nez. Bon si il vient à pleine balle pour vous goûter évidemment c'est pas la même chose. D'ailleurs si vous êtes vraiment super riche et avez les moyens d'avoir un aquarium de 3 000/4 000L, il vous serait théoriquement possible d'avoir une petite espèce de roussette à la maison ! Bon évidemment ce n'est pas recommandé surtout que vu le poid de l'aquarium faudrait avoir contruit la maison pour et autour de ça.Si vous voulez avoir un poisson simple et efficace dans un petit volume à la maison je vous conseil un couple ou un groupe de Killis (fundulopanchax gardneri). Ces poissons s'élèvent dans des petits volumes, ils vivent dans des eaux stagnantent donc pas besoin de pompe et aiment bien les températures entre 20 et 25 degrés. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les couleurs et leur oeufs doivent passer par une phase à sec donc pas de risque de surpopulation. Ce sont des animaux actifs qui aiment bien sauter donc surtout on met un couvercle. Et on oublie les poissons rouges et les combattants dans des bocaux en rond ! Ces poissons ont besoin d'un grands espace alors surtout on se renseigne bien avant.En bref ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les requins et les poissons car le monde animal est bien plus complexe et intéressant qu'il n'en est effrayant.