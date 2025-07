1000 Deaths : Arrive le 7 Août

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Explorez des hubs de plateforme en incarnant une adorable TV rétro. Courez, sautez et projetez-vous sur les murs, les sols et les plafonds, car la gravité se réoriente au fil de votre aventure. Affrontez une variété de casse-têtes et de défis pleins d'action. La seule constante ? Une gravité en perpétuel changement.est un jeu de plateforme 3D où vos choix façonnent l'expérience. Incarnez l'un des quatre personnages fantasques et aidez-le à prendre des décisions qui changeront sa vie. Tissez des amitiés, devenez une rockstar, régnez en tant que magnat de l'entreprise ou sabotez votre vie amoureuse. Vos choix définissent également les mécaniques des niveaux de plateforme que vous parcourez. Interagissez avec un monde peuplé par des jaunes d'œufs parlants, des gribouillis sensibles et des êtres mystérieux en costumes violets. Explorez le paisible village de Nullepart-VIlle et l'éblouissante Joliwood, et perdez-vous dans les Psychosphères pour dénicher des objets cachés et des niveaux bonus.est un jeu développé et édité par Pariah Interactive qui sortira sur PC via Steam le 7 Août 2025 puis sur PS5.