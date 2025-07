Clive Barker's Hellraiser: Revival est annoncé

Publié le Mercredi 23 juillet 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Surprise

Clive Barker's Hellraiser: Revival, développé par Saber Interactive, sera un jeu solo de survival horror dans l'univers des célèbres films Hellraiser.Les joueurs prendront les commandes d'Aidan, qui doit découvrir les pouvoirs de La Configuration des Lamentations, un mystérieux cube de puzzle, pour aider sa copine à sortir des enfers. Avec les capacités du cube, il faudra combattre le culte et remonter jusqu'à Pinhead et détruire le pacte.Clive Barker reviens au scénario après 20 ans ainsi que Doug Bradley la voix anglaise emblématique de Pinhead.Le jeu sera disponible sur PC, PS5 et XBOX series.