Gun Center Simulator : Vient de sortir sur Steam

Publié le Mercredi 23 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

America fuck yeah !!

Entre dans le monde de la vente d'armes en tant que collectionneur passionné et ouvre ton propre centre d'armes! Crée et gère ton établissement où tu négocieras, personnaliseras et vendras des armes à feu.est un jeu de gestion et de simulation de vente d'armes à feu. Organisez bien et en détails vos stocks. Assurez-vous d'exposer toutes vos armes, des pistolets aux fusils d'assaut, de manière à attirer les clients. Quand votre centre grandira, votre base de clients s'accroîtera aussi, ce qui dynamisera votre business et fera venir différents profils d'acheteurs. Que ce soit des ventes occasionnelles ou bien pour des collectionneurs sérieux, assurez-vous de fournir leur armes de rêves à vos clients. Génèrez de plus en plus de bénéfices, réinvestissez l'argent dans l'expansion de ton business et améliorez votre centre. Un magasin bien aménagé avec des armes bien exposées et un décor bien conçu attirera plus de clients et augmentera les ventes.est un jeu développé par Digital Melody et Games Incubator et édité par Games Incubator et PlayWay S.A. Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam ete coûte 9,75€.