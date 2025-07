Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

A-RED Walking Robot, développé par JOOKITOOZ, est un platformer 3D où le charme est un piège et chaque pas pourrait être le dernier. Les gens qui ont testé le jeu jusqu'à présent l'on appelé "Le Dark Souls des jeux Cozy".Avec l'aide de différentes mécaniques physiques et d'un contrôle précis, vous devrez surmonter plein de défis : Surmonter des compétences d'équilibre, résoudre des labyrinthes complexes, déplacer des objets avec vos petites mains, tirer des lasers pour déplacer des obstacles, vaincre des ennemis, utiliser l'électricité pour activer des interrupteurs, et même voler avec un jetpack pour parcourir de grandes distances.Cependant, le jeu n'est pas seulement dur, il est bizarre et fait pour le contenu. Les joueurs peuvent trouver des raccourcis, se récupérer miraculeusement sur les bords.A-RED Walking Robot est disponible sur PC, PS4 et PS5.