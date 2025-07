- Billie Bust Up, un concours de chant

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 11:35:00 par Timothée Chagot

Lalalalalaaaa

Dans Billie Bust Up, développé par Giddy Goat Games, les joueurs jouent Billie une chèvre têtue et aventureuse, elle veut suivre les traces de son père et découvrir une puissante magie. Avec a ses cotés Aristotle l'axolotl et Oscar le renard, la chèvre explorera des territoires énigmatiques, affrontera des ennemis spectaculaires et maîtrisera un immense pouvoir où le gameplay et étroitement lié à la musique.Les attaques suivent le tempo, les paroles aident pour la suite, la musique s'adapte à la façon de jouer et chaque chanson apporte de nouvelles mécaniques.Une musique originale est sortie, s'appelant "Adventure", orchestrer par Daniel Ingram, elle est chantée par Billie la chèvre exprimant sont enthousiasme.Pour cette occasion Giddy Goat Games, organise un concours de chant en réimaginant la chanson dans son propre style.Le gagnant recevra une copie d'orchestre signée de Daniel Ingram ainsi qu'une partition originale utilisée pendant l'orchestre, et cinq finalistes recevront chacun une clé de jeu PC pour Billie Bust Up au lancement.