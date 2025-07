- Battlefield 6 se montre dans une première bande-annonce

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 11:50:00 par Timothée Chagot

C'est nul y'a pas de vaisseau spatiale

Battlefield 6, développé par Criterion Games, DICE, Motive Studio et Ripple Effect, est un FPS dans l'univers de Battlefield.La bande-annonce introduit la Pax Armata, une milice privée financée par d'anciens États de l'OTAN dont les intentions menacent de déclencher un conflit mondial.Les batailles intenses, les affrontements épiques et le sentiment de liberté sont de retour. Faites exploser les murs et détruisez les bâtiments pour prendre l'avantage tactique, ou prenez de l'altitude dans des combats aériens à couper le souffle. Participez à des affrontements à grande échelle, aux commandes de chars et d’avions de chasse.Le jeudi 31 juillet à 20h30, les développeurs de Battlefield Studios feront un live-stream pour présenter davantage du jeu. Notamment les fonctionnalités multijoueur, certaines cartes impressionnantes, divers modes de jeu, et bien plus encore.