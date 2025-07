Tavern Talk Stories - Dreamwalker : Sort sa première démo

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Buvez les enfants, ceci est ma potion

36 ans avant les événements de, vous vous retrouvez à la tête du Dragon Paresseux, un petit bar sur les quais de Borkam. Vous avez l'incroyable faculté de préparer des boissons qui changent le destin de leur buveur. Qu'il s'agisse d'un don des grands dieux dragons ou d'un trop-plein d'orgueil magique, le résultat est le même : l'avenir de vos clients est entre vos mains.est une une suite du premier jeu. Dans ce visual novel inspiré de D&D, vous gérez une taverne douillette en bord de mer. Au Dragon Paresseux, le destin ne se lit pas dans les astres, mais sur la carte des boissons. Vous composez des breuvages uniques à partir d'une large gamme de potions magiques, en essayant de ne pas oublier que les bonnes solutions sont multiples. Dans votre taverne tout confort, vous écoutez des récits d'aventures trépidants et métamorphosez les rumeurs en quêtes. Certaines histoires sont plus alambiquées que d'autres, voire inventées de toutes pièces, et vous devrez faire le tri avant de les accrocher au mur.est un jeu développé et édité par Gentle Troll Entertainment. Le jeu sera disponible prochainement sur PC via Steam et Nintendo Switch mais une démo du jeu est désormais disponible pour les plus curieux.