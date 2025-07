Kibu : vient d'être annoncé

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Maître Shifu dans un univers parallèle

Vous êtes un moine solitaire vivant dans le désert. Utilisez la puissance de votre bâton pour escalader, planer et vous frayer un chemin à travers une série de mondes éblouissants. Communiez avec les esprits de la terre et reconstruisez peu à peu le temple en ruine qui vous sert de foyer.est un jeu solo d'aventure très calme sur la quête de sagesse au cœur de la nature. Voyagez dans un éventail d'environnements uniques et partez à la recherche d'esprits anciens, découvrez les enseignements énigmatiques du monde, constituez une collection de poissons, bonsaïs et autres trésors au fil de vos explorations et maîtrisez un système de combat tactile et fluide pour venir à bout de vos ennemis.est un jeu développé par Studio Inkyfox et édité par Future Friends Games. Il n'a pas encore de date de sortie annoncé mais le jeu sera disponible sur PC via sa page Steam