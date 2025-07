FINAL FANTASY XIV Online - The Promise of Tomorrow : Sortira le 5 Août prochain

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Sauvez les Alenxandres

accueille bientôt une nouvelle mis à jour. Lors du Letter from the Producer LIVE d'aujourd'hui, Naoki Yoshida, directeur et producteur de FINAL FANTASY™ XIV Online, a présenté une nouvelle bande-annonce pour la mise à jour 7.3 « The Promise of Tomorrow ». Lors de cette diffusion, le producteur et directeur Naoki Yoshida a dévoilé un aperçu des nouveautés prévues pour la mise à jour 7.3, comme de nouvelles quêtes d’épopée, la suite des raids en alliance « Échos de Vana’diel », un nouveau donjon sans fond, une nouvelle étape de l’exploration cosmique destinée aux classes d’artisan et de récolteur, une nouvelle carte joueur contre joueur pour Crystalline Conflict et bien plus.comprendra, de nouvelles quêtes de l’épopée, une nouvelle série de raids en alliance : « Les Échos de Vana’diel - San d'Oria - La deuxième perambulation », un nouveau donjon : « Le Mésoterminal », un nouveau défi : en mode normal et extrême, un nouveau défi irréel : « L’Îlot des Amertumes (irréel) ». Affrontez Seiryû, l’un des quatre animaux sacrés, dans cette version réimaginée du combat au niveau 100. Mais découvrez aussi une nouvelle chasse aux trésors : « Le Coffre d’Oneiron », des nouveautés dans le système de renfort : vous pourrez désormais utiliser cette fonction dans « le Gouffre hurlant ». Ainsi que des mises à jour JcJ : début de la 9e série de JcJ, ajustements d’actions existantes, nouveaux échelons, nouvelle arène de combat Crystalline Conflict : « Le Rivage redoutable » et des mises à jour diverses - Bulles de discussion, améliorations de la liste noire, modifications de Queue de phénix, mises à jour de Pose de groupe et plus encore.est un jeu développé et édité par Square Enix. Il est disponible sur Xbox Series, PS5, PS4 et PC via Steam au prix de 44,99€ pour l'édition complète et 9,99€ pour la Starter Edition.