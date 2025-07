(TEST) Len's Island

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Encore la faute du capitalisme

Len’s Island est un jeu PC paru le 19 juin 2025 sur Steam. Les développeurs ont fait un super travail pour rendre ce jeu coop hyper versatile dans ses fonctionnalités. Que ce soit dans le gameplay ou pour remplir les différents objectifs, il y en a pour tout le monde. Capacités de gestion, de PVE, d’exploration ou de décoration, il y en a pour tous les types de joueurs. Pour accompagner ce gameplay divers, le studio nous propose une DA cartoonesque qui n’en reste pas moins très efficace.Pour le scénario, nous nous retrouvons dans un monde où une pierre mystique vient d’être découverte. Celle-ci procure une énergie inépuisable. Elle devient donc très convoitée et se passe alors une réelle “ruée vers l’or”. Tout le monde va miner pour essayer de trouver cette pierre de lumière et tous ceux qui s'en saisissent finissent par se tranphormer en monstre, obsédé par celle-ci.Si c'est pas une belle analogie du capitalisme ça ! Bah oui le pouvoir et la rrichesse rendent fou, et violet, et gluant, et phosphorescent aussi apparement mais ça doit juste être des effets secondaires. Mais bref en bon peit prolétaire, notre personnage part donc s'installer sur une île pour y commencer sa nouvelle vie et taper sur les monstres capitalistes qui aparaissent la nuit et cassent vos constructions. Après faut appeler l'assurance tout ça pour qu'elle nous dise que la dégradation par capitaliste n'est pas pris en charge dans notre contrat. Non mais vraiment dans quel monde vit-on ?