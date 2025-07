- Killing Floor 3 est disponible

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 09:30:00 par Timothée Chagot

Repeindre la ville en rouge

Killing Floor III, développé et édité par Tripwire Interactive, est un jeu d'action/horreur en solo ou coopération.Dans ce FPS, vous incarnez un spécialiste de Crépuscule, en 2091, et faites équipe avec 5 coéquipiers maximum pour repousser des hordes de Zeds de la mégacorporation Horzine. Rendez-vous dans diverses zones à risque, où vous devrez limiter la propagation de l'épidémie. Heureusement, vous pourrez utiliser l'environnement à votre avantage en activant des tourelles, des ventilateurs et autres pièges dévastateurs.Le système MEAT est de retour pour vous offrir un carnage encore plus réaliste. Avec des points de démembrement supplémentaires et des taches de sang persistantes, le jeu répond à vos attaques avec une authenticité effroyable pour une expérience gore authentique. Gagner du fric, déverrouiller des compétences et créer l'arsenal ultime pour survivre dans ce futur horrifique.Suite au léger report, Killing Floor 3 arrive amélioré grâce aux retours de la communauté, que l’équipe de développement a pris en compte et partagé en toute transparence sur les réseaux sociaux.Killing Floor III est disponible sur PC via Steam , Xbox Series et Playstation 5.