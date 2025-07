- Garfield Kart 2 – All You Can Drift montre une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Lasagnes en voiture

Développé par Eden Games, il sera possible de choisir entre 8 personnages les plus cultes de Garfield, et de personnaliser votre look,c hoisissez votre pare-chocs, vos roues, votre aileron, ainsi qu’une peinture pour une touche unique. Il y aura plusieurs circuits avec des thèmes différents, pirate, western ou encore détective, et des bonus et raccourcis pour prendre la première place !Il sera possible de jouer jusqu'à 8 joueurs en ligne et 4 joueurs en local.Garfield Kart 2 se montre sur un nouveau trailer. Prévu pour le 10 septembre 2025, il sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Séries et PC.