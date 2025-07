- Rudolph the Red-Nosed Reindeer, annoncer pour Noël

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 11:50:00 par Timothée Chagot

Rudolph the Red-Nosed Reindeer, développé par Headless Chicken Games, est un platformer 3D inspirée du film d'animation classique de 1964.Le joueur contrôle Rudolphe le renne de Noël en quête pour sauver cette même fête. À travers des localisations iconiques, Ville de Noël, L’Île des Jouets Inadaptés, Les Grottes de la Montagne, Le Château du Père Noël, Rudolph et ses amis vont se heurter à des challenges amusants. Découvrez des objets de collection de Noël, relevez des défis de plateforme et participez à de délicieux mini-jeux seul ou avec un ami en mode coopératif.Rudolph the Red-Nosed Reindeer sera disponible pour les fêtes sur Switch, PS5, Xbox Series, et PC.