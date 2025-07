Borderlands 4 : Rencontrez Rafa l’Exosoldat

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Rrrrrrrrrrafa !

Débarquez sur Kairos dans la peau d’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche en quête de richesse et de gloire. Libérez-vous de l’opprimant Gardien du Temps, un dictateur impitoyable qui domine les foules. Aujourd’hui, une catastrophe mondiale menace son ordre parfait, semant le chaos sur toute la planète.2K et Gearbox Software partagent aujourd’hui une présentation de gameplay pour Rafa l’Exosoldat, le deuxième personnage dans la série de présentations des quatre tout nouveaux Chasseurs de l’Arche qui font des ravages sur Kairos dansDans la présentation de gameplay de Rafa, vous pourrez découvrir comment il manie avec maîtrise la technologie de pointe stockée dans son exo-combinaison Deadframe. Cet ancien soldat de Tediore peut combattre à n’importe quelle distance, qu’il tranche ses ennemis au corps-à-corps avec ses Arc-Knives jumeaux, perfore les cibles à mi-distance avec ses canons Peacebreaker, ou troue des groupes d’adversaires via les cartouches chargées de sa Lance APOPHIS.Borderlands 4 est un jeu édité par Gearbox Software et édité par 2K. Il sortira le 12 septembre 2025, sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, et PC via Steam et l’Epic Games Store, et est d’ores et déjà disponible à la précommande. Le jeu arrivera également sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre 2025.