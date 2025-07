- The Elf on the Shelf: Christmas Heroes est annoncé

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

C'est déjà Noël ?

The Elf on the Shelf: Christmas Heroes, développé par The Lumistella Company, sera un platformer 2D/3D dans lequel les joueurs vont contrôler un apprenti lutin chargé de retrouver l'esprit de Noël.Le jeu se compose de 24 niveaux, courir, sauter et explorer seront le principal gameplay, mais parfois, il faudra aussi résoudre des énigmes et esquiver des obstacles. Christmas Heroes est conçu pour être joué par toute la famille, une option de récupération automatique et l'invincibilité pour pouvoir commencer à jouer dès 5 ans.The Elf on the Shelf: Christmas Heroes sera disponible le 15 octobre 2025 sur Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.