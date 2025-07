Pokémon GO : mois d’août 2025

Publié le Mercredi 23 juillet 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Fin de l'été

Le samedi 30 août, de 14 h à 17 h (heure locale), Minisange, le Pokémon Minoiseau, apparaîtra plus fréquemment dans la nature. Il sera même possible d’en rencontrer un chromatique. Les joueurs qui feront évoluer Bleuseille jusqu’au 6 septembre à 22 h obtiendront un Corvaillus doté de l’attaque exclusive Tranch’Air.

L’événement proposera également :

Une Étude spéciale payante avec plusieurs récompenses, dont des rencontres à thème et un Passe de Combat premium

Une Étude ponctuelle gratuite offrant une rencontre exclusive avec Minisange et des chances accrues de le croiser sous sa forme chromatique

De nombreux bonus : distance d’éclosion divisée par 4, bonbons doublés à la capture, chances augmentées de recevoir des Bonbons L, leurres et Encens prolongés, échanges facilités, etc.

Une Hyper boîte spéciale, disponible dans la boutique en ligne Pokémon GO à partir du 25 août

Des Études de terrain spécifiques seront également disponibles, et les Dresseurs sont invités à se rassembler dans les parcs répertoriés sur la carte Journée Communauté ou via l’application Campfire pour vivre cet événement en équipe.

Et à partir du 18 août, l’événement mondial "Pokémon GO: Dark Skies" marquera le début d’une semaine intense qui culminera les 23 et 24 août avec le Pokémon GO Fest 2025: Max Finale. Pour la première fois dans Pokémon GO, Eternatus fera son apparition. Il pourra être affronté aux côtés de Zacian (Forme Épée Suprême) et Zamazenta (Forme Bouclier Suprême), de retour dans les Raids.

Tous les Dresseurs de niveau 13 et plus recevront automatiquement un GO Pass: Max Finale, permettant de progresser vers une rencontre avec Eternatus et d’autres Pokémon Dynamax. Le GO Pass Deluxe, en option, offrira davantage de rencontres chromatiques, de ressources bonus et de récompenses.

Pendant toute la durée de l’événement :