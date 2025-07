(TEST) Mibro GS Pro 2, une montre connectée pour les sportifs

Publié le Mardi 1 juillet 2025 à 12:00:00 par Clementine

La montre giga, méga, trop connectée !

Mibro GS Pro 2, la montre tellement connectée qu'elle recconnaît la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, intègre un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, un altimètre, un baromètre, un capteur de lumière et une carte NFC, elle sait ramener à la vie les angles morts, retrouver le pain perdu, ramener midi à quatorze heures et pourquoi mon ex m'a quitté.Et encore j'ai pas parlé de quand elle analyse les performances !