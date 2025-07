(TEST) Donkey Kong Bananza

Publié le Vendredi 25 juillet 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Overdose de bananes

Retrouver notre meilleur ami poilu de chez Nintendo est toujours un bonheur. Autant vous dire qu’on l’attendait avec impatience, ce. Destiné uniquement à la Nintendo Switch 2, il permet de venir grossir le (très très) maigre catalogue des exclusivités de la nouvelle console. De là à vous convaincre de l’acheter… c’est une autre paire de manches.Mais puisque l'on parle d'un gorille, autant en apprendre un peu plus sur cet animal.Les gorilles sont les plus grands des singes et probablement les plus impressionnants. Pourtant, loin de l’image véhiculée par la littérature et le cinéma, ce sont des animaux pacifiques et timides. Ils sont aussi nos plus proches cousins après les chimpanzés et les bonobos. Ils jouent un rôle crucial sur la biodiversité locale. En se déplaçant à travers de larges territoires ils contribuent, par exemple, à disséminer les graines des fruits qu’ils consomment, et ainsi à la régénération des forêts. Ces animaux peuvent développer une force physique colossale. Pourtant, animaux pacifiques, ils ne l’utilisent pratiquement jamais.Aujourd’hui, les gorilles sont en danger, à cause de la chasse au gibier, de la perte de leur habitat, du commerce d’animaux et des maladies infectieuses. D’autre part, les caractéristiques biologiques des gorilles, à savoir un taux de mortalité infantile élevé, une longue gestation (environ 8 mois et demi), une tendance aux naissances uniques ainsi qu’une longue période de soins maternels, en moyenne un seul petit est élevé, les rendent particulièrement vulnérables à ces menaces. ( source Mais si vous voulez voir un gorille imaginaire vous redonner la banade, allez lire le test de