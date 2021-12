- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

Publié le Jeudi 23 décembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Gagnez un exemplaire du jeu

Calendrier de l'avent

Concours Jour 23





Gagnez un exemplaire numérique de





)



Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

Sortie: 19/11/2021

Éditeur: EA

Genre: FPS

Prix : 119,99 €

Cette édition Ultimate inclut les versions PS4™ et PS5™ de Battlefield™ 2042.



L'Édition Ultimate de Battlefield™ 2042 comprend : comprend :



• Passe Année 1 : 4 nouveaux Spécialistes (1 par Saison), 4 Passes de combat (1 par Saison) et 3 packs de skins épiques ("Fournaise", "Tempête" et "Sang-froid")

• Pack Ultimate Minuit (tenue légendaire "Traqueur de l'ombre", skin d'arme légendaire "Obsidienne", skin de véhicule légendaire "Onyx")

• Artbook digital officiel

• Bande originale digitale exclusive

• Pack Cross-Gen



Battlefield™ 2042 est un jeu de tir à la première personne qui marque le retour de la guerre totale emblématique de la franchise. Dans un futur proche où le chaos a changé le monde, adaptez-vous et triomphez sur des champs de bataille dynamiques avec l'aide de votre escouade et d'un arsenal de pointe..

Pour espérer remporter le jeu

, voici comment participer :





2-



3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



Vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour participer. Le vainqueur recevra le jeu dans les 5 jours.

1- Envoyez-nous un petit message à cette adresse e-mail SANS EN CHANGER L'OBJET. (en cas de problème avec le lien, l'adresse est concours@gamalive.com et l'objet : Concours Calendrier de l'avent Jour 23.2- Devenez fan de notre page Facebook en cliquant sur "J'aime". 3- Merci de bien lire les points de règlements ci-dessous.



ATTENTION !

- Merci de ne pas changer l'objet de l'e-mail (sinon participation nulle)- Merci de renseigner votre nom (sinon participation nulle)- Le concours est ouvert à toute personne de France métropolitaine.- Le vainqueur sera choisi de manière totalement subjective et arbitraire par les membres de larédaction. Parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce que l'on veut.- Le vainqueur sera prévenu par e-mail. Aucun lot ne pourra être échangé.- Vous ne pouvez tenter votre chance qu'une seule fois par foyer.- En envoyant un e-mail à cette adresse, vous acceptez la possibilité qu'il soit publié dans un but illustratif -et non commercial.- La participation de ce concours entraîne l'acceptation sans condition de ces points de règlement.