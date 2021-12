- Dying Light 2 Stay Human, nouvel épisode du making of

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vivement février

Techland a sorti un nouvel épisode de Dying 2 Know More, la série de making-of destinés à promouvoir son prochain jeu, Dying Light 2 Stay Human.Cette fois-ci, c'est Agata Sykuła, UI Producer chez Techland, qui présente l'interface utilisateur, le HUD, les options d'accessibilité et l'expérience utilisateur globale.On vous rappelle que le jeu sortira le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (version Cloud).