The King's Man : Première Mission, ra, ra, raspoutine

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Lover of the Russian queen

Réalisé par Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Rhys Ifans, Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson, Charles Dance, Matthew Goode, Tom Hollander et Djimon Hounsou, The King's Man : Première Mission devait, à l'origine, sortir en... 2020. Avant d'être repoussé d'innombrables fois, pandémie oblige.Il débarque finalement ce 29 décembre et vous entraînera dans les origines de la célèbre agence d'espions tirés à quatre épingles. Ils affronteront les pires tyrans du monde, ces derniers ayant décidé de s'allier pour massacrer des millions de personnes.C'est le personnage de Ra, Ra, Rasputin, qui est à l'honneur du nouvel extrait du film.