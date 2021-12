Hardspace: Shipbreaker s'offre une grosse mise à jour

Publié le Mercredi 22 décembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Va te faire ailleurs

Hardspace: Shipbreaker, le jeu dans lequel vous vous promenez dans l'espace au milieu des carcasses de vaisseaux dans le but de les découper, s'offre une grosse mise à jour.Baptisée "Atlas Tugged", elle offre une nouvelle classe de vaisseaux, les Atlas, bâtiments à double-pont répartis en trois catégories : patrouilleurs, cargos et remorqueurs.En plus de cette nouvelle classe de vaisseaux, la mise à jour corrige quelques bugs.Et c'est à découvrir via une vidéo commentée par les développeurs.