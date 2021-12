Publié le Mardi 21 décembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Carré d'Aurillac

Pokémon Diamant étincelant (Nintendo Switch) FIFA 22 (PS4) Mario Party Superstars (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Animal Crossing ; New Horizons (Nintendo Switch)

Call of Duty: Vanguard Ratchet & Clank Rift Apart FIFA 22

Halo Infinite Forza Horizons 5 Far Cry 6

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Far Cry 6

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042

Pokémon Diamant étincelant Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion 2 Super Mario 3D Land Selects

Farming Simulator 22 Farming Simulator 22 - Edition Collector Football Manager 2022

Comme toujours, encore cette semaine, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 49ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente leCarré d'Aurillac, un fromage au lait de vache pasteurisé, crémeux et à pâte persillée qui nous vient tout droit du Cantal..Encore une fois, pas grand changement dans ce top, si ce n'est le retour de certains titres Nintendo Switch qui fleurent bon le "cadeau pour Noël", histoire d'accompagner l'achat de la console... Il faut dire que la pénurie de PS5 et de Xbox Series (moindre pour cette dernière) n'est pas fait pour aider les ventes de jeux de ces plateformes.Voici lepour la semaine du 6 au 12 décembre 2021 :