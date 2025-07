- Do You Even Forklift ? sortira aussi sur consoles

Publié le Lundi 30 juin 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Oups, c'est tombé

Do You Even Forklift ?, développé par Garage 5, a atteint la première place dans la catégorie Best Engagement & Fun lors de la GameJamPlus au Brésil.Do You Even Forklift ? est un jeu d'arcade avec de la physique, qui met le joueur sur le siège d'un conducteur de chariot élévateur dans un entrepôt rempli de marchandise fragile. Que le joueur soit en retard, roulant à travers une course d'obstacles ridicule ou essayant de ne pas rouler sur une palette de melon, il faudra livrer la marchandise en temps et en heures.Dans un environnement inspiré du Japon, il y aura plus de 30 puzzles comme bouger des caisses, des voitures, des distributeurs automatiques, et plus encore lors de l'aventure qui attend les joueurs.Do You Even Forklift ? sera disponible sur PC, PS5, XBOX Series et Switch. Une démo est disponible sur Steam