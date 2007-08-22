Dernières actus
Jeudi 14 août 2025
Project Pantheon annonce sa prochaine alpha fermée
La mort a de grands projets pour vous, ne la décevez pas....Wolcen Studio annonce la réouverture des sessions de test pour son prochain ExtrAction RPG, Project Pantheon.La phase d'alpha fermée 3.1 se tiendra du mercredi 20 août à 20h00 au dimanche 24 août à 20h00 (CEST). Cette nouvelle version apportera des mises à jour d'équilibrage, des mécaniques de jeu plus fluides et des fonctionnalités supplémentaires pour l'interface utilisateur.
Project Pantheon se déroule dans un monde de dark fantasy post-apocalyptique où des mythes historiques réinventés sont en ruine. Ce nouveau mélange d'Extraction et d'Action RPG met les joueurs au défi de restaurer l'équilibre dans ces royaumes dévastés.
Recruté par la Mort elle-même, vous vous préparez dans votre forteresse pour vous aventurer sur des cartes variées. Votre objectif est de remplir des missions, d'affronter des joueurs et des ennemis, et de récupérer du butin qui pourra être échangé avec d'autres par la suite.
Immergez-vous dans des mondes captivants qui vous donnent envie de revenir. Explorez des cartes difficiles, relevez des quêtes et obtenez de l'équipement unique. Le jeu propose un équilibre entre le JcJ (joueur contre joueur) et le JcE (joueur contre environnement), grâce à des règles équitables et des mesures anti-triche robustes. Facile à prendre en main, difficile à maîtriser et infiniment gratifiant, le jeu est conçu pour vous tenir en haleine.
