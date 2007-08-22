Dernières actus
Wolverine V3 Pro 8K : nouvelle m...
SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENH...
Virtual Donors : un grand projet
Deadzone : Rogue disponible dès...
Publié le Mercredi 13 août 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Echoes of the End est disponible
Vivez une aventure pleine de magie avec Ryn et Abram FinleyEchoes of the End est le premier titre majeur de Myrkur Games, un studio indépendant basé à Reykjavik, en Islande. Formée d'une petite équipe de développeurs et de scénaristes passionnés, l'entreprise se consacre à la création d'univers narratifs et cinématiques immersifs.
Echoes of the End est un jeu d'aventure et d'action cinématique à la troisième personne. Il mêle une narration intimiste centrée sur les personnages, une magie palpitante, des combats à l'épée, des déplacements fluides et des énigmes complexes. Inspirée des paysages islandais, cette aventure épique propose une expérience riche et mature dans un univers de fantasy à la fois sublime et original.
Vous incarnez Ryn, une femme maniant une magie puissante mais instable. Votre mission est de sauver votre frère des griffes d'un empire tyrannique. Pour y parvenir, vous ferez équipe avec Abram Finlay, un érudit et explorateur au passé tourmenté. Ensemble, vous découvrirez un complot qui menace de raviver un ancien conflit et de plonger le monde d'Aema dans le chaos. L'histoire vous plonge dans un récit émouvant de confiance, de rédemption et de sacrifice, au cœur d'un monde sur le point d'entrer en guerre.
Apprenez à maîtriser la magie et l'épée pour vaincre des ennemis uniques et des boss épiques. Au fil de son périple, Ryn déchaînera une gamme de pouvoirs dévastateurs à mesure que sa confiance et sa puissance grandissent. Vous devrez également collaborer avec Abram en combinant vos forces au combat et dans vos déplacements, et en déclenchant des combos créatifs. Explorez des environnements à la beauté saisissante, inspirés des paysages islandais, des champs de lave aux sommets enneigés.
Élucidez des énigmes captivantes en utilisant la maîtrise de Ryn sur la gravité, la destruction et les illusions, en collaboration avec votre partenaire. Pour parcourir le monde, vous disposerez de nombreuses capacités de déplacement, comme le double saut, le sprint et la manipulation de la gravité. Chaque chapitre vous proposera ainsi de nouveaux défis à relever.
Echoes of the End vous plonge dans un monde de fantasy complexe et original, riche en détails. Grâce à des animations en capture de mouvements, des modèles de personnages très détaillés et des environnements soigneusement conçus, cette aventure offre une expérience narrative inoubliable et émouvante. Vous découvrirez l'histoire secrète d'Aema, forgerez des liens solides et libérerez votre plein potentiel magique alors que vous façonnez le destin de tout un peuple.
Le jeu est disponible sur Xbox Series XIS, PS5 et Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Agefield High: Rock the School, un jeu pour foutre la merde à l'école
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Quelle est l'influence du but sur la tactique au lacrosse ?
Dernières Vidéos
- Echoes of the End est disponible
- Wolverine V3 Pro 8K : nouvelle manette de Razer
- Virtual Donors : un grand projet
- Deadzone : Rogue disponible dès maintenant
- Haunted Bloodlines : démo disponible
- Glassbreakers: Champions of Moss arrive en fin d'année
- Deathless. The Hero Quest : Arrive sur consoles cet automne
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)