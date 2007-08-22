Dernières actus
Publié le Mercredi 13 août 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Virtual Donors : un grand projet
Quand les jouers deviennent donneurs !Virtual Donors est une nouvelle initiative qui donne une touche unique à trois jeux multijoueurs populaires : Baldur’s Gate 3, Minecraft et Fortnite. Dans ce projet, si votre personnage meurt dans le jeu, il offre une vie à ses coéquipiers, un peu comme un seul donneur d'organes peut sauver jusqu'à huit vies dans la réalité. Le but de l'opération est d'encourager les joueurs à s'inscrire en tant que donneurs d'organes dans la vraie vie.
À partir du 13 août, pour la Journée mondiale du don d'organes, les mods seront disponibles gratuitement sur virtualdonors.org pour toute personne qui s'inscrit comme donneur d'organes. Ce projet, imaginé par l'association belge Re-born to be Alive, a été développé avec des moddeurs internationaux, dont Tim Holland. La partenaire de ce dernier, originaire de Nouvelle-Zélande, est elle-même sur une liste d'attente pour une greffe de poumon, ce qui donne une signification particulière à cette initiative.
La map Fortnite, nommée Escape your job (code : 1403-9190-0065), est déjà disponible. Ce roguelite vous plonge dans un immeuble de bureaux, où vous devez descendre tous les étages pour vous échapper. Au dernier étage, vous trouverez un ordinateur sur lequel vous pouvez vous enregistrer en tant que "virtual donor" en entrant le code 1470, qui correspond au nombre de personnes sur liste d'attente. Quand votre personnage meurt, il lâche 8 vies que vos amis peuvent récupérer pour obtenir des points de vie supplémentaires.
Le mod pour Baldur’s Gate 3 est disponible sur NexusMods. Après l'avoir téléchargé, il vous suffit de placer le fichier .pak dans le dossier "Mods" du jeu et de l'activer via le BG3 Mod Manager. Une fois en jeu, vous pourrez sélectionner l'option Virtual Donor dans vos "Passive Feats". Quand vous tombez au combat, cela soignera automatiquement les membres de votre équipe, symbolisant ainsi le don d'organes qui peut donner une seconde chance à d'autres personnes dans la vie réelle.
Le mod Virtual Donors pour Minecraft est disponible sur le site du projet. Pour l'installer, il vous suffit d'installer Java et Forge (version 1.21), de télécharger le mod et de le placer dans le dossier "mods" de Minecraft. Lancez le jeu via le profil Forge, puis rejoignez le serveur à l'adresse play.virtualdonors.org. Sur ce serveur, vous pourrez miner, vaincre des créatures, et surtout, sauver des vies en jouant.
