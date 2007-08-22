DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 13 aoÃ»t 2025 Ã 09:45:00 par ClÃ©mentine Carrasqueira
Deathless. The Hero Quest : Arrive sur consoles cet automne
Ã€ vos cartes, jeunes hÃ©ros !Utilisez des centaines de combinaisons de cartes ainsi que des reliques qui vous offrent des possibilités infinies de decks. Trouvez les combos les plus puissants pour vaincre tous les boss et sauver Belosvet.
Deathless. The Hero Quest est un RPG d'action aventure du genre deckbuilder. Les joueurs collectionneront des cartes, affronteront les créatures mythiques de Belosvet (le monde inspiré du folklore slave) et rétabliront l'harmonie sur leur territoire. Ils affronteront des bogatyrs, des magiciens, des sorciers, des nechistiks, de drôles de petits esprits, et une multitude d'autres créatures prêtes à vaincre même les héros les plus résistants. S'adapter à leurs ennemis est essentiel, et ils devront utiliser chaque carte de leur deck s'ils veulent survivre assez longtemps pour vaincre Koschey l'Immortel et constater à quel point il l'est vraiment.
Avec plus de 4 millions de batailles livrées et 281 282 voyages entrepris sur PC, il est temps pour les joueurs console de reprendre le flambeau et de défendre le peuple de Slavia. Mais attention, ces contes de fées ne se terminent pas toujours bien.
Deathless. The Hero Quest est un jeu développé par 1C Game Studios et édité par FOR-GAMES CR LTD. Le jeu est originalement sorti sur PC via Steam en 2024 mais il débarque sur Nintendo Switch, Xbox Series et PlayStation 5.
