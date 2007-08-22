Deadzone : Rogue disponible dès maintenant

Publié le Mercredi 13 août 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

 

Deadzone : Rogue disponible dès maintenant

Tuez tous les ennemis en multi

Vous vous réveillez à bord de l’ISS-X, sans aucun souvenir de votre identité. Une légion de machines rebelles fond sur vous à toute vitesse. Affrontez des essaims d’ennemis, récupérez un équipement rare et équipez-vous d’augmentations pour survivre. Serez-vous capable de conquérir la Deadzone ?

Deadzone: Rogue est un FPS roguelite se déroulant dans l’espace. Détruisez des hordes de machines hostiles, combinez des améliorations et des éléments puissants pour forger votre build, et devenez plus fort à chaque partie. Affrontez d’immenses boss biomécaniques qui exigent une visée chirurgicale et des réflexes éclairs. Anéantissez des vagues de drones chasseurs, de robots-araignées, d’ennemis sans âme et de dizaines d’autres adversaires pour survivre à chaque partie. Maîtrisez plus de 30 armes dévastatrices, chacune personnalisable grâce à des affixes élémentaires et des améliorations. Transformez un fusil à pompe en arme de destruction propageant le vide, ou une mitraillette en pluie glaciale capable de nettoyer une pièce entière. Des canons à plasma aux fusils de précision, votre arsenal s’adapte à tous les scénarios de combat.

Deadzone: Rogue est un jeu édité et développé par Prophecy Games et est désormais disponible sur PC via Steam. La démo est aussi disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series.


 

 
