PubliÃ© le Mercredi 13 aoÃ»t 2025 Ã 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Glassbreakers: Champions of Moss arrive en fin d'annÃ©e
ÃŠtes-vous prÃªt pour des combats de folie ?Lors du VR Games Showcase, Polyarc a annoncé que Glassbreakers: Champions of Moss, leur nouveau jeu d'action et de stratégie en temps réel, sortira sur Meta Quest et Steam pour les fêtes de fin d'année. Après des phases d'accès anticipé et de bêta concluantes, le jeu sera lancé dans une version complète et premium, avec de nombreuses nouveautés : des cartes, des champions, des classements et de nouveaux modes de jeu pour affronter ses amis dans l'arène.
Dans Glassbreakers, les joueurs choisissent une équipe de trois champions parmi les créatures héroïques de l'univers de Moss pour des affrontements en PvP. Chaque champion possède des compétences uniques qui se complètent au sein de l'équipe. Vous pouvez vous affronter, coopérer avec des amis ou affronter des adversaires de niveau similaire, le tout dans un jeu de stratégie en temps réel facile à prendre en main. Chaque partie est différente grâce aux combinaisons de champions, aux cartes aléatoires avec des objectifs spécifiques et aux divers styles de jeu, rendant l'expérience riche et variée.
Depuis la bêta, Polyarc a testé de nouvelles mécaniques et peaufine le contenu pour la sortie du jeu, prévue pour les fêtes de fin d'année 2025. Cette version proposera 12 champions au total, offrant plus de 220 combinaisons d'équipes possibles. Elle inclura également 4 cartes situées dans des lieux distincts de l'univers de Moss, chacune avec son propre objectif et son ambiance. Un mode "Buds" permettra de jouer en duo (2v1, 2v2 ou 2vIA) en plus des modes 1v1 et 1vIA. Les joueurs pourront également progresser à leur rythme pour débloquer des récompenses et des éléments cosmétiques, et un système de progression récompensera la maîtrise des personnages. Le studio compte aussi renforcer son approche communautaire, en s'appuyant sur Discord et d'autres réseaux sociaux.
