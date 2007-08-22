Dernières actus
Publié le Mardi 12 août 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira
World of Warships: Legends célèbre son 6e anniversaire avec une mise à jour
Le Titanic était aussi en fête avant qu'il ne couleRassemblez plus de 100 commandants avec des parcours historiques et fictifs. Améliorez-les et créez des configurations uniques qui correspondent à votre stratégie de bataille navale.
World of Warships: Legends est un jeu de tir naval en ligne free-to-play. Le jeu célèbre six ans de présence en mer avec une mise à jour spéciale anniversaire. Pour lancer les festivités, deux nouveaux croiseurs premium font leur apparition, accompagnés d’un projet spécial dans le Bureau et d’un Calendrier d’Anniversaire de trois semaines, rempli de récompenses. Cette mise à jour historique propose également la toute première campagne avec un Soutien de l’Amirauté entièrement gratuit. Elle permet de débloquer l’un des deux navires Premium de rang VIII, une seconde vague de contenu Blue Archive ainsi que diverses améliorations de confort pour les joueurs.
World of Warships: Legends est un jeu développé et édité par Wargaming Group Limited. Le jeu est disponible sur PC via Steam, consoles et mobile.
