Publié le Mardi 12 août 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Winter Resort Simulator 3 : désormais en développement
Choisissez d'être Suisse et vous avez gagnésPlongez dans le monde diversifié et dynamique de la gestion alpine et menez votre station de ski vers le succès.
Winter Resort Simulator 3 est un jeu de simulation de gestion de station de ski. Grâce au puissant moteur Unreal Engine 5, le troisième jeu de la série WRS établit de nouvelles normes en matière de graphismes, d'immersion et de détails visuels. Prenez les commandes de dameuses sous licence officielle et parcourez un paysage hivernal pittoresque et enneigé, et maîtrisez le fonctionnement de téléphériques fidèlement reproduits, en mode solo comme en multijoueur. Conduisez des dameuses fidèlement reproduites à travers des paysages hivernaux pittoresques, damez les pentes et déplacez la neige pour garantir des conditions de ski parfaites, déployer des canons à neige entièrement agréés pour produire suffisamment de neige artificielle pour un fonctionnement fluide et Gardez un œil attentif sur vos finances pour mener votre station vers le succès économique, même dans des conditions météorologiques difficiles.
Winter Resort Simulator 3 est un jeu développé par Simuverse Interactive et édité par Aerosoft GmbH. Le jeu n'a pas encore de date de sortie mais il sera disponible sur PC via sa page Steam.
