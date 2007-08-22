Dernières actus
Publié le Mardi 12 août 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Jotunnslayer: Hordes of Hel arrive en Septembre
Devenez un véritable viking !La sortie de la version 1.0 de Jotunnslayer: Hordes of Hel est prévue pour le 3 Septembre 2025. C'est un Roguelite RPG développé par Games Farm et édité par Grindstone Publishing.
Dans le jeu, vous incarnez l'un des héros damnés et vous battez pour vous échapper de l'enfer nordique, Helheim. Votre objectif est de survivre à l'épreuve que vous imposent les dieux.
Ressentez l'adrénaline en tentant de survivre à des vagues d'ennemis infinies, en atteignant divers objectifs pour vaincre le boss final et remporter de superbes récompenses. Le jeu vous permet de corser votre expérience grâce à des missions ardues qui mettront vos compétences à l'épreuve avec des objectifs spécifiques et des obstacles supplémentaires.
Au fur et à mesure que vous progressez, vous débloquerez de nouvelles compétences, armes et bonus pour personnaliser vos tactiques de combat et augmenter vos chances de survie. Avec le système de progression, vous pouvez gagner en puissance en débloquant des avantages et des améliorations.
Le jeu offre des combinaisons infinies de personnalisation. Choisissez parmi plusieurs personnages, chacun avec ses propres capacités et armes, et expérimentez différentes configurations pour trouver celle qui vous convient le mieux. Affrontez des boss de plus en plus puissants à mesure que vous avancez, en utilisant l'environnement et vos compétences pour prendre l'avantage et remporter la victoire.
Une vidéo de commentaire des développeurs, disponible dès aujourd'hui, présente de nouvelles séquences de gameplay sur PC et consoles. Elle revient sur le début de l'accès anticipé et offre un aperçu du contenu prévu pour le lancement final du jeu.
Dans cette vidéo, Adriana Tanaskovic, responsable marketing et communauté chez Grindstone, guide les joueurs, qu'ils soient vétérans vikings ou débutants. Elle y aborde les différentes classes, les styles de jeu, les "divine power-ups" et les royaumes que vous traverserez. Vous découvrirez si vous avez la bénédiction des dieux pour survivre aux horreurs du mode sans fin.
