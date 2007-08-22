(TEST) Creative T60

Publié le Lundi 11 août 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça envoie du lourd !

Tu pensais que le son de ton ordi allait rester coincé dans les années 2000, coincé entre "bip bip" et "scratch scratch" ? Détrompe-toi. Les Creative T60, c’est un peu comme si ton bureau recevait une paire de mini-boîtes de nuit bien élevées. Elles sont petites, elles sont sages, mais quand tu les allumes, BOUM, elles réveillent ton chat, tes plantes, et potentiellement ton voisin du dessus (même s’il habite à l’étage d’en dessous). Bienvenue dans un monde où chaque "clic" de ta souris a une bande-son épique.Et attention, on ne parle pas de simples boîtes en plastique qui grésillent quand tu lances une vidéo YouTube. Non, non. Les Creative T60, c’est du sérieux : du son clair, des basses bien rondes, et un look assez classe pour se faire passer pour un équipement pro... alors qu'elles sont juste là pour te faire vibrer sur ton remix préféré de Despacito à 8h du mat'. Branchées en USB-C ? Bien sûr. Audio Bluetooth ? Tu plaisantes ? C’est du filaire, du vrai, celui qui ne te lâche pas au milieu d’un solo de guitare ou d’une réunion Teams très sérieuse où ton patron commence à parler d'à quel point mettre des licornes dans les mails c'est important. Tu entends tout. Même les soupirs désespérés de ton collègue beaucoup trop franc.Et puis il y a ce bouton de volume rotatif à l’avant. Petit, élégant, il tourne avec une fluidité qui ferait rougir une molette suisse. À chaque clic, tu sens que tu as le contrôle. Le pouvoir du son. Tu n’écoutes plus ta musique. Tu diriges une symphonie de punchlines, de riffs et de notifications Facebook de vieux qui s'intéressent soudainement à ton état de santé alors que tu as l'âge de leur fille.Mais bref si vous voulez en savoir plus sur cette boîte magique, lisez le test.