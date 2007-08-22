Dernières actus
Publié le Lundi 11 août 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Battlefield 6 : infos sur la bêta
La bêta de Battlefield 6 disponible !La plus grande bêta ouverte de Battlefield 6, développé par Battlefield Studios et édité par Electronic Arts se déroulera sur deux week-ends : du 9 au 10 Août et du 14 au 17 Août. Ah ! On est déjà le 11... au moins elle sera encore disponible le week-end du 14 au 17 Août.
Cette bêta ouverte de Battlefield 6 offre une occasion unique de jouer en avance et de gagner des récompenses avant la sortie officielle du jeu. Que vous soyez un vétéran ou un nouveau joueur, c'est le moment idéal pour découvrir un aperçu complet du jeu. La bêta propose plusieurs cartes, modes et fonctionnalités, y compris la possibilité de jouer avec un système d'armes fermé.
De plus, des drops Twitch seront activés durant la bêta du 14 au 17 Août. En regardant vos streamers favoris, vous pourrez débloquer plusieurs récompenses, comme le skin de véhicule Ravages, le paquetage d'arme Mimétisme et les skins de soldat Éboulis et Impérial.
Rejoignez la ligne de front et combattez durant la plus grande bêta ouverte de Battlefield 6 !
