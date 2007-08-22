Dernières actus
Publié le Lundi 11 août 2025
Amazon Prime Gaming : la sélection du mois d'Août
Plutôt sympaTous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.
Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.
Pour les abonnés de Prime Gaming :
Disponibles :
- Sid Meier's Civilization® III Complete
- THIEF: Definitive Edition
- The Academy: The First Riddle
- FATE: The Traitor Soul
- Filthy Animals | Heist Simulator
- Tin Hearts
- Necroking
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective
- Silver Box Classics
- Heroes of Loot 2
- Fantasy Empires
- City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition
