Amazon Prime Gaming : la sélection du mois d'Août

Publié le Lundi 11 août 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Plutôt sympa

Sid Meier's Civilization® III Complete

THIEF: Definitive Edition

The Academy: The First Riddle

FATE: The Traitor Soul

Filthy Animals | Heist Simulator

Tin Hearts

Necroking

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

Silver Box Classics

Heroes of Loot 2

Fantasy Empires

City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition

Tous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.Pour les abonnés de Prime Gaming :