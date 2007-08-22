Dernières actus
Publié le Vendredi 8 août 2025 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Chained Echoes: Ashes of Elrant est maintenant disponible
Du médiéval et des méchasEldrea vous appelle à nouveau. Eldrea a besoin de vous. Ashes of Elrant est le DLC officiel du jeu Chained Echoes. Retrouvez tous vos personnages préférés et répondez à l'appel, car les Ailes Pourpres sont à nouveau nécessaires.
Chained Echoes: Ashes of Elrant est un RPG d'action et d'aventure en pixelart 2D. Proposant jusqu'à 10 à 15 heures de contenu inédit, incluant des quêtes secondaires et des nombreux secrets, Ashes of Elrant est bien plus qu’un simple DLC. C’est un nouveau chapitre au sein de l’univers de Chained Echoes, offrant aux joueurs les plus aguerris de nouvelles révélations passionnantes sur l’histoire du jeu. Percez les mystères de l’Ordre de Léonar et de ses origines, et faîtes la connaissance d’un nouveau personnage jouable : le Loup Blanc, dont le nom complet sera révélé lors cette nouvelle aventure. Ce DLC comprend d’autres surprises, tel qu’un mini-jeu de pêche permettant de débloquer une chanson spéciale en guise de récompense. Cette chanson est d’ores et déjà disponible sur Spotify et d'autres services de streaming audio.
Chained Echoes: Ashes of Elrant est un jeu développé par Umami Tiger (Matthias Linda) et édité par Deck13 Spotlight. Le jeu est disponible dès aujourd’hui sur PC via Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch au prix de 9,99€.
