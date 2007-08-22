Dernières actus
Publié le Mercredi 11 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Romeo is a Dead Man est sorti
Envie d'un p'tit Suda ?Développé sous la tutelle de Suda51 (Killer7, Lollipop Chainsaw, No More Heroes...), le jeu Romeo is a Dead Man est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il est signé Grasshopper Manufacture Inc. Il s'agit d'un jeu d'action en vue extérieure.
Alors qu'un incident entraîne la fragmentation de l'espace-temps, Romeo Stargazer décède. Mais il est ramené à la vie grâce à une nouvelle technologie. Il est recruté par le FBI spatio-temporel dans le but de rechercher et mettre hors d'état de nuire les criminels qui ont profité de la fragmentation. Il va aussi se lancer à la rechercher d'indices à propos de la disparition soudaine de sa petite amie, Juliet.
Le jeu, ultraviolent, est destiné aux adultes.
La bande-annonce de lancement est une merde sans nom, on vous la colle quand même, mais on vous met aussi la précédente vidéo pour que vous voyiez un peu plus à quoi ressemble le jeu.
