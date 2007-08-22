Dernières actus
Publié le Mercredi 11 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Prisoning: Fletcher's Quest, un p'tit metroidvania sans prétention
Mais marrantDéveloppé par Elden Pixels, à qui l'on doit déjà le sympathique A Void Hope sorti en 2024, et édité par Acclaim, The Prisoning: Fletcher's Quest est un metroidvania qui vient de sortir sur PC, via Steam. Il est proposé à 14,79 €, avec -15% jusqu'au 24 février.
Le jeu vous met dans la peau de Fletcher Howie Jr. Après une visite chez un psychologue - comme quoi il faut se méfier de ces gens-là - vous vous retrouvez piégé dans l'esprit d'un créateur de jeux vidéo - comme quoi il faut aussi se méfier de ces gens-là - et allez devoir tenter de vous en échapper en passant chaque niveau.
Humoristique, le jeu est déconseillé aux personnages allergiques aux arachides et se pose la question si vous aimez les films de gladiateurs.
Attention, contient des images d'un chateur de country nu en pixel art.
