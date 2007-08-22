Dernières actus
Publié le Mercredi 11 février 2026
Terrinoth: Heroes of Descent, un RPG tactique dans l'univers de Descent
Le jeu de plateauMême si pas mal de jeux vidéo utilisent le nom dans leur titre, Descent est, en réalité, un jeu de plateau avec figurines, signé Fantasy Flight Games, qui se déroule dans un univers Dark Fantasy.
Terrinoth: Heroes of Descent est son adaptation en RPG tactique. Il est annoncé pour le printemps prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.
Le jeu sera jouable en solo ou en coop.
Se déroulant un an avant les événéments du jeu de plateau, Terrinoth: Heroes of Descent suit l'histoire d'un groupe de héros qui va explorer des donjons. Vous pourrez choisir de jouer la campagne en entier ou simplement des missions ponctuelles.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
