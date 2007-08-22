Dernières actus
Publié le Mercredi 11 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Monster Hunter Wilds fête son premier anniversaire avec une mise à jour
Y'en a un peu plus, j'vous le mets quand même ?Capcom a dévoilé une grosse mise à jour, la mimse à jour 1.041, pour le 1er anniversaire de Monster Hunter Wilds. Elle sera effective dans une semaine pile-poil, à savoir le 18 février prochain.
D'autre part, une grosse extension est en cours de développement.
Au menu, un défi extrême 10 étoiles pour les chasseurs RC100+ qui pourront alors recevoir des matériaux pour fabriquer une armure Gamma et débloqueront des quêtes 10 étoiles tournés vers chaque prédateur ultime, ainsi qu'une quête optionnelle de chasse marathon mettant en scène l’Arkveld et les prédateurs ultimes des Terres interdites.
Ajoutez des talismans rares, des emblèmes forgées au combat...
Ce sera aussi l'occasion de célébrations du 18 au 19 février, avec des bonus de connexion et un pack de remerciement. Il y aura également des événements saisonniers, de nouvelles quêtes événements et j'en passe.
On vous rappelle surtout que le jeu, sorti l'année dernière, avait enchanté notre testeuse.
