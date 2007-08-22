Dernières actus
Truck Driver: The American Dream...
Atre: Dominance Wars, un 4X Hero...
Collector's Cove : un jeu de jar...
Publié le Mardi 10 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Clean Up Earth : soutenez le jeu écolo avec Kickstater
En plus, il a l'air coolOn vous a déjà parlé de Clean Up Earth un jeu développé par Magic Pockets. Il est prévu sur PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PS5 en avril prochain. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire : rendez-vous sur Kickstarter pour le lui offrir.
Ce jeu écolo vous propose de nettoyer les endroits les plus dégueulasses de la planète. Vous allez être envoyé sur des plages, des oasis, des montagnes...avec un aspirateur high-tech entièrement personnalisable (vous pourrez le développer au fil de vos réussites et de l'argent récolté), et vous devrez nettoyer ces endroits et recycler les déchets, pour restaurer la beauté naturelle des lieux.
Il sera possible de jouer en solo, avec 3 amis ou sur des cartes partagées avec 10 joueurs.
Une démo jouable est disponible sur PC, via Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
Dernières Vidéos
- Titan Quest II s'offre son troisième chapitre
- Terrinoth: Heroes of Descent, un RPG tactique dans l'univers de Descent
- The Prisoning: Fletcher's Quest, un p'tit metroidvania sans prétention
- Monster Hunter Wilds fête son premier anniversaire avec une mise à jour
- Romeo is a Dead Man est sorti
- Go! Go! Mister Chickums, un jeu de plateformes à l'ancienne
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD