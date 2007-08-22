Dernières actus
Publié le Mardi 10 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Collector's Cove : un jeu de jardinage aquatique
Savez-vous planter les choux ?Développé par le studio indépendant allemand VoodooDuck, Collector's Cove est un jeu de jardinage sur un bâteau, tiré par un monstre gentil. Il est prévu pour cette année sur PC, via Steam. Une démo y est disponible pour le moment, vous pouvez donc tester le jeu si le coeur vous en dit.
Vous traversez les océans, découvrez de nouvelles îles, y trouvez de nouvelles plantes pour ramener sur votre bateau, mais aussi pêchez des poissons. Sur votre navire, vous plantez des arbres, des légumes, des fruits...
Bref, il y a comme un air d'Animal Crossing, mais sur les mers. Vous pourrez aussi recycler des matériaux pour fabriquer des objets et améliorer votre quotidien.
