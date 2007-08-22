Dernières actus
Collector's Cove : un jeu de jar...
Delverium : survie et exploratio...
(TEST) Creative Soundblaster GS3...
HumanitZ est sorti en version fi...
Publié le Mardi 10 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Atre: Dominance Wars, un 4X Heroic-Fantasy
De la magie et vos idées ont du génieAtre: Dominance Wars est un jeu de gestion, de conquête, de stratégie... un 4X, en somme, qui se déroule dans un univers Heroic Fantasy.
Il sortira au printemps. Il est développé par le studio croate Ironward et est prévu sur PC, via Steam. Notez qu'une démo est disponible, mais aussi un Playtest, auquel vous pouvez dès à présent vous inscrire.
Un monde à conquérir où la magie est présente, diverses factions à affronter, des bâtiments à construire, des fidèles à convaincre et à amasser pour faire grossir votre armée, des quêtes pour trouver des artefacts magiques, des combats pour défaire vos adversaires, et en bonus, des guerriers éternels, puissants, pour mener vos légions. Ces guerriers sont des cadeaux offerts par les Dieux pour faire dominer votre civilisation en leur nom.
Vous pourrez forger des alliances, les défaire au gré de vos trahisons... peu importe les moyens, seul compte le but.
Le jeu s'offre également une vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
Dernières Vidéos
- Titan Quest II s'offre son troisième chapitre
- Terrinoth: Heroes of Descent, un RPG tactique dans l'univers de Descent
- The Prisoning: Fletcher's Quest, un p'tit metroidvania sans prétention
- Monster Hunter Wilds fête son premier anniversaire avec une mise à jour
- Romeo is a Dead Man est sorti
- Go! Go! Mister Chickums, un jeu de plateformes à l'ancienne
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD